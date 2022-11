Auch im Bistum Speyer muss Energie gespart werden. Die Pfarrei Heilige Vierzehn Nothelfer in Kandel geht mit gutem Beispiel voran. Bis zum 31. März bleiben die Pfarrbüros in den Außenstellen Minfeld, Schaidt und Steinweiler geschlossen. „Um auch in unserer Pfarrei den Energiebedarf zu drosseln, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagt Pfarrer Stanislaus Mach. Das zentrale Pfarrbüro in der Goethestraße 11 in Kandel bleibe aber auch über den Winter geöffnet. Die Mitarbeiter seien zu den bekannten Bürozeiten – Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und Freitag von 13.30 bis 17 Uhr – telefonisch und persönlich zu erreichen. Nach der Zusammenlegung der Pfarreien im Jahr 2016 kam aus Speyer die Order, in allen Gemeinden in den Pfarrbüros weiterhin präsent zu sein, erzählt Mach. Sowohl in Minfeld als auch in Schaidt und Steinweiler sind die Pfarrbüros normalerweise an einem Nachmittag in der Woche für eineinhalb Stunden besetzt. „In den Sommermonaten kommt da auch immer mal wieder jemand vorbei, der bei uns etwas zu erledigen ha“, sagt Mach. Im Winter sei das Angebot schon in der Vergangenheit nicht sonderlich gut angenommen worden. Die Außenstellen für die Wintermonate zu schließen, ist aus Sicht des Pfarreiteams deshalb zu verkraften. Dass mit diesem Schritt nicht die ganz großen Energieeinsparungen zu erzielen sind, ist auch Mach klar. „Aber auch Kleinvieh macht Mist“, betont der Seelsorger.