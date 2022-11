Wie die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) gegen 15.15 Uhr meldete, fahren am heutigen Freitag bis circa 21 Uhr keine Stadtbahnen zwischen Wörth und der Rheinbergstraße in Knielingen. Betroffen sind beide Richtungen. Grund dafür ist laut AVG ein „kurzfristiger Personalausfall beim Stellwerkpersonal DB Netz im Bereich Wörth Bahnhof“. Bahnen aus der Karlsruher Innenstadt enden an der Rheinbergstraße und fahren dann wieder Richtung Karlsruher Innenstadt. Ein Schienenersatzverkehr mittels Bus ist laut AVG von und nach Wörth Badepark ist eingerichtet.

Die Strecke zwischen Wörth und Germersheim ist nicht betroffen. Ebenso fahren die Züge der Deutschen Bahn laut aktueller Fahrplanauskunft regulär zwischen Wörth und dem Karlsruher Hauptbahnhof.