Dank der Förderung durch das deutsch-französische Jugendwerk und den Landkreis Germersheim konnte jetzt eine Jugendbegegnung der beiden Partnergemeinden Minfeld und Limours (nahe Paris) stattfinden. Und zwar in der Jugendherberge in Köln. Vorbereitet durch den in Minfeld aktiven Freundeskreis Limours und seinem französischen Pendant Amitié Minfeld-Limours traten zehn Jugendliche aus Minfeld und 16 aus Limours die Reise in die Domstadt an. Und hier konnten sie so einiges erleben: Eine Stadtführung unter dem Motto „Fake or Fact?“ stand auf dem Programm, dann bewältigte man die 550 Stufen auf die Aussichtsplattform des Kölner Domes. Weitere Stationen waren das Schokoladen-Museum, die MMC-Filmstudios mit den Kulissen für „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ und den Hallen für „Ninja Warriors“.

Der Besuch im „Haus der Geschichte“ vermittelte viele Eindrücke, so zur Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Bei Haribo konnten die Jugendlichen ihre Gummibärchen selbst herstellen und mit nach Hause nehmen.

Nach einer außergewöhnlichen Woche fiel der Abschied umso schwerer. Viele Eindrücke bleiben in Erinnerung, und die frisch geschlossenen Freundschaften werden (hoffentlich) weiterhin gepflegt. Dafür will sich der Freundeskreis Limours in Minfeld einsetzen, braucht dafür aber aktive Mitglieder, wie die Vorsitzende Jutta Zingler der RHEINPFALZ sagte. fh