Claudia Neff-Butz tritt aus der Kreistagsfraktion der SPD aus. Der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche hatte ihr parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Anlass war ein Offener Brief von SPD-Mandatsträgern in Sachen „Schulpolitik“, in dem die SPD-geführte Landesregierung kritisiert wurde. Nitsches Reaktion stößt auch bei anderen Genossen auf Kritik.

Der Streit entzündete sich an einer Debatte über die Konrektorenstelle an der Grundschule Rheinzabern. Die wurde vom SPD-geführten Mainzer Bildungsministerium abgelehnt: