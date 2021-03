2014 hat die Junge Union im Stadtverband Germersheim-Sondernheim den Ostereiverkauf ins Leben gerufen und so in den vergangenen Jahren über 3600 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zusammengetragen. Durch Corona konnten 2020 die traditionellen Verkaufsstände nicht durchgeführt werden und dennoch wurden über 2.500 Eier für den guten Zweck verkauft. „An diesen Erfolg wollen wir dieses Jahr erneut anknüpfen und meine Frau und ich organisieren die Aktion stellvertretend für den CDU und JU Stadtverband.“ erklärt Thorsten Rheude. „Als zwei Personen aus einem Haushalt können wir einfach kurzfristiger auf die dann gültigen Verordnungen reagieren.“

Die Eier sind wie auch schon in den vergangenen Jahren vom Marktstand Schönung aus Erlenbach und laut Rheude zu 100 Prozent aus Freilandhaltung. Eier können bis zum 25. März vorbestellt und dann am 27. März in Sondernheim abgeholt werden. „Wer nicht abholen kann oder möchte, kann ab 30 Eiern einen Lieferservice in Germersheim und Sondernheim in Anspruch nehmen“, so Rheude. Für 10 Eier werden 3,50 Euro abgerechnet, für 30 Eier 10 Euro. Bestellungen werden unter kontakt@thorsten-rheude.de oder unter 07274 9738724 entgegengenommen.