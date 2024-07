Helmut Wesper (SPD) war bei der Kommunalwahl im Juni nach drei Jahren als Ortsvorsteher des Stadtbezirks Wörth in seinem Amt bestätigt worden. Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates am Montag wurde er formell ernannt. Auf Vorschlag Wespers votierte der Rat im Anschluss dafür, zwei statt bisher einen Vertreter des Ortsvorstehers zu ernennen. Erster Vertreter wurde Stefan Kuhn (CDU) mit 14 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Bei der Wahl zum zweiten Vertreter traten zwei Ratsmitglieder gegeneinander an. Christine Ell (SPD) setzte sich mit elf Stimmen gegen Helmut Landes (FDP) durch, der drei Stimmen erhielt. Die Vertreter werden nicht mit Geschäftsbereichen betraut, wie das bei Beigeordneten der Fall wäre, sondern sie dienen nur als Urlaubs- oder Krankheitsvertreter.

Zwischen dem FC Bavaria Wörth und dem neugegründeten FC Inter Wörth gibt es Unstimmigkeiten über die Nutzung eines Sportplatzes. Wesper schlug vor, gemeinsam mit zwei Ratsmitgliedern eine Vermittlerrolle einzunehmen und die beiden Vereine an einen Tisch zu bringen. Seinen Vorschlag trugen alle Fraktionen mit.