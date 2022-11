Die Ortsgemeinde wird als Fördermitglied dem Verein Tafel Wörth beitreten. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag bei einer Gegenstimme. Die CDU-Fraktion hatte diesen Beitritt beantragt; begründet wurde er von Tobias Maurer (CDU). Dabei betonte er den großen Nutzen der „Tafel“ für Bedürftige und für in ihrem Einzugsbereich liegende Ortsgemeinden. Die „Tafel“ werde ehrenamtlich betrieben und erhalte neben Spenden nur eine kleine Pauschale von den Hilfsgüterempfängern sowie Mietkosten für ihre Räume. Diese tragen zum Teil die Verbandsgemeinden, aus denen die Bedürftigen kommen. Da durch die Arbeit der „Tafel“ die Ortsgemeinden entlastet werden, sollte die Gemeinde als Vereinsmitglied deren Arbeit unterstützen, auch wenn der Förderbeitrag eine freiwillige Leistung ist. Der Antrag sieht einen jährlichen Beitrag von 120 Euro vor. Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin bezeichnete diesen „als lächerlichen Jahresbeitrag für das, was die Tafel leistet“. Die „Tafel“ sei froh um jedes Fördermitglied. Auch Bürger aus Hatzenbühl würden von der „Tafel“ versorgt. Deshalb schlug Henigin vor, als ersten Jahresbeitrag 250 Euro zu zahlen. Diesem Vorschlag stimmte der Rat zu.