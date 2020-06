„Für Badegäste, die keinen Onlinezugang haben, besteht die Möglichkeit, die Eintrittskarten auch an der Kasse zu erwerben“, teilt das Verbandsgemeindewerk Kandel mit. Davon sollte jedoch nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, wenn man keinen Computer hat. Eintrittskarten für das Waldschwimmbad müssen in erster Linie online gekauft werden. Insgesamt dürfen nicht mehr als 450 Personen ins Bad. „Seit Montag ist das Online-Ticket-System – mit kleinen Anfangsschwierigkeiten – in vollem Gange und wird von den Besuchern gut angenommen“, berichtet Werkleiterin Inge Grein. In den vergangenen Tagen kamen jeweils zirka 200 Besucher ins Waldschwimmbad. Erfreulicherweise hielten sie sich weitestgehend an die Hygieneregeln und legten große Kooperationsbereitschaft und Disziplin an den Tag, lobt Grein.

Info Aktuelle Informationen findet man auf der Homepage der Verbandsgemeinde Kandel. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke gerne zur Verfügung, Telefon 07275 960 212, oder E-Mail an: vg-werke@vg-kandel.de.