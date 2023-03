Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

23 Storchennester gibt es in Knittelsheim. Doch die feuchtkalten Eisheiligen haben dieses Jahr ihren Tribut gefordert: 14 Junge überleben. 2019 waren es 36, 2018 sogar 47 Nachwuchs-Adebare. „Storchenvater“ Peter Waldecker ist zwar traurig. Doch er weiß, dass solche Rückschläge dazugehören: „ So ist die Natur.“ Von Anfang an ist Waldecker bei der Wiederansiedlung des Weißstorchs in der Pfalz in der ersten Reihe aktiv.

1997 waren die Queichwiesen noch storchenfrei. „Nach Baden-Württemberg waren damals Weißstörche gerade wieder zurückgekehrt“, erinnert sich