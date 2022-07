Um den besonderen Schutzanforderungen an Menschen in Schulen gerecht zu werden, soll für die Integrierte Gesamtschule (IGS) Kandel ein sogenanntes Notfallgefahrenreaktionssystem (NGRS) eingerichtet beziehungsweise neben dem Neubau auch die Bestandsgebäude, darunter die Sporthalle, auf den gleichen Standard gebracht werden. Die Installation über Bodenschächte, Brüstungskanäle und hinter Holzabdeckungen sei aufwändig, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Kreis-Bauausschuss. Der beschloss das NGRS und gab die dafür erforderlichen 252.000 Euro für Mehrkosten frei. Insgesamt stehen im Kreisetat 3,4 Millionen Euro für diesen Zweck bereit. Hintergrund ist eine neue Norm, die der Kreis umsetzen muss. Ziel der Sicherheitslösungen sei es, den Gefahrenfall schnell zu erkennen, Informationen weiterzugeben und richtig zu reagieren.