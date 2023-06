Mario Krumm, der langjährige Vorsitzende der „Altrhein-Narren“ Wörth mit 133 Mitgliedern, stand bei der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl. Seine Selbstständigkeit mit einer neu gegründeten Firma und der damit verbundenen Reisezeit beziehungsweise Abwesenheit würden zu viele Einschränkungen für dieses Amt bedeuten, begründete Krumm seine Entscheidung. Auch die zweite Vorsitzende Ilka Pfirrmann und Kassiererin Claudia Scherbarth, die alle seit 2017 in der Vorstandschaft waren, standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. So ergaben die Wahlen eine neue dreiköpfige Vorstandschaft mit Christine Weber – in Wörth bekannt als Christine Pfirrmann – als Vorsitzende, Jaqueline Scherbarth als Stellvertreterin und Aline Scherbarth als Kassiererin. Als Schriftführerin fungiert Michelle Wärther.

Der bisherige Vorstand wurde für seine Arbeit und sein Engagement geehrt. Im Rückblick auf die abgelaufene Kampagne wurde der zum ersten Mal stattgefundene und restlos ausverkaufte „Narreowend“ erwähnt, der das Café Konfetti abgelöst und viel Zuspruch von den Besuchern bekommen hat. Nach der Corona-Pause konnte auch die beliebte Damensitzung wieder veranstaltet werden, die mit neuem Moderationsteam und vielen tollen Auftritten abermals ein voller Erfolg war. Den Abschluss der Kampagne machte wie üblich der Kinderfasching, ein Nachmittag voller Spiel, Spaß und Tanz.