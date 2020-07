Das Blockkraftheizwerk im Klärwerk muss ausgewechselt werden. Über eine Eilentscheidung in der Coronapause informierte Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) in der jüngsten Sitzung. Schon nach zwölf Jahren, habe er sich zwar gewundert, musste sich aber von Fachingenieuren belehren lassen. Diese Art Blockkraftheizwerk halte rund zehn Jahre und habe somit den Zenit schon überschritten. Beim neuen Kraftwerk sie zwar die Leistung etwas reduziert, es habe aber einen um 33 Prozent höheren Wirkungsgrad, sodass rund 15 Prozent mehr Energie erzeugt werden. Zwar lag der Verwaltung nur ein prüfbares Angebot vor, die Kosten von 330.000 Euro bleiben aber unter der Berechnung von 350.000 Euro. In Absprache mit den Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden habe er das Angebot angenommen.

Kanäle in Steinweiler müssen ausgebessert werden

Bei einer Kamerabefahrung der Kanäle in Steinweiler wurden Schäden im Kanalsystem gefunden, die nun ausgebessert werden müssen. Einige Straßen, die in den kommenden Jahren sowieso saniert werden sollen, wurden ausgenommen. Wieder gab es eine Eilentscheidung. Die Kanäle sollen nun für rund 288.000 Euro im Inlinerverfahren, also weitgehend ohne die Straßen oder Gehwege aufzureißen, saniert werden. Die Kostenberechnung dafür lag bei 343.000 Euro. Die Ausbesserungen sollen 15 bis 30 Jahre halten.