Über die Schwierigkeiten, während der Pandemie den Probebetrieb aufrecht zu erhalten, berichtete der Vorsitzende Manfred Ehrhardt bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Frohsinn“ Kandel. Virtuelle Singstunden und solche im Freien habe man neben einigen Übungsstunden in der Stadthalle erprobt. Mitte Januar musste man dann doch den Probebetrieb komplett einstellen, so Erhardt. Schließlich beschlossen die Sänger, den Chorbetrieb bis zum September 2022 komplett einzustellen. Alle vier Wochen trifft man sich zu einem offenen Sängerstammtisch für aktive und ehemalige Sänger, erstmals am 25. April. Die Vorstandschaft wurde einmütig bestätigt.

Neuwahlen



Vorsitzender: Manfred Ehrhardt, Stellvertreter: Helmut Nuß, Schriftführer: Josef Vollmer, Kassenwart: Dieter Burg. Beisitzer sind Rainer Hoffmann, Alexander Scharf, Günter Seubel, Horst Skrypczak und Georg Simon. Kurt Grahn und Hubert Bischoff prüfen die Kasse des Oberkandeler Traditionsvereins. Geehrt für ihre jahrelange Sängertätigkeit wurden Helmut Nuß (25 Jahre), Reinhard Burg (40 Jahre) und Hans Werle (65 Jahre).