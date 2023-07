„Im Umkreis fehlte ein solcher Lebensmittelmarkt.“ Die nächsten osteuropäischen Lebensmittelmärkte seien in Neustadt, Speyer und Karlsruhe. Er hat festgestellt, „dass auch viele Deutsche solche Spezialitäten gerne kaufen“, sagt Vladimir Gribov.

Der Geschäftsmann hat vor Kurzem den neuen osteuropäischen Lebensmittelmarkt „Univer Markt“ in Wörth im Gewerbegebiet Niederwiesen „Im Bruch 1“ eröffnet und freut sich schon über etliche Kunden. Überwiegend werden polnische, russische, ukrainische und rumänische Lebensmittel und Getränke angeboten, sagt Gribov im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Inzwischen gebe es auch tschechische und deutsche Produkte. Unterstützt wird der Inhaber von seiner Schwester, dem Schwager und drei Festangestellten.

Ortsvorsteher Helmut Wesper gratulierte zur Eröffnung, zeigte sich vom großen Angebot beeindruckt, wünschte viel Erfolg und sprach von „einer Bereicherung für unseren Ortsteil“.

Bei Edeka und Spar gearbeitet

Der 42-jährige in Kirgistan geborene Gribov kam mit 15 Jahren nach Deutschland und wohnte in Maximiliansau. Er besuchte die Regionale Schule in Wörth auch mit dem Sprachkurs in Deutsch und absolvierte anschließend eine Verkäuferausbildung. Nach seiner neunmonatigen Bundeswehrzeit arbeitete er im Euro-Spar in Knielingen, bevor er 2009 die Leitung des Edeka-Marktes in Karlsruhe-Hagsfeld übernahm.

„Ich wurde immer wieder angesprochen, warum ich mich nicht selbstständig mache und begab mich auf die Suche nach einem geeigneten Ort“, erzählt der jetzt in Berg wohnende Gribov. „Ich fand lange nichts Passendes, bis ich auf den Getränkemarkt in den Niederwiesen aufmerksam gemacht wurde.“ Im Gespräch mit dessen Besitzer habe er dann festgestellt, dass dort ein Teil des Gebäudes leer steht, weil nur noch ausgeliefert werde.

Tiefkühl- und Süßigkeitentheke

So habe er etwa 500 Quadratmeter der Fläche gepachtet und neu eingerichtet. Hier bietet er jetzt viel frisches Obst und Gemüse, zahlreiche Lebensmittel und Milchprodukte an. Für Frischfleisch aus Baden-Württemberg sind eine lange Kühltheke und – unter anderem – für Fisch ein Tiefkühlbereich vorhanden. Aus einer großen offenen Süßigkeitentheke kann der Käufer sich aussuchen, was und wie viel er gerne hätte. Ein Non-Food-Bereich mit Drogerie- und Reinigungsprodukten ist inzwischen auch eingerichtet. Darüber hinaus gibt es auch eine große Auswahl an Getränken und Spirituosen – auch pfälzische. Freitag und Samstag werden derzeit extra frisches Grillfleisch und –spieße angeboten.

Info

Osteuropäischer Lebensmittelmarkt „Univer Markt“ in Wörth im Gewerbegebiet Niederwiesen „Im Bruch 1“ in Wörth. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, jeweils 9 bis 20 Uhr.