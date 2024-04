Zwei Bürgermeister hat Bellheim schon, einen Orts- und einen Verbandsbürgermeister. Nun ist Anfang April noch ein Burgermeister hinzugekommen.

Er residiert allerdings nicht im Rathaus, sondern in einem Imbisswagen auf dem Gelände von Elektro Lutz vis a vis von Aldi und Lidl im Gewerbegebiet und heißt Kaan Aydemir. Der 29-jährige Inhaber hat den gebraucht gekauften Verkaufswagen in etwa drei Monaten renoviert und zum Imbisswagen umgebaut. Auf den Tafeln über dem Tresen finden sich jede Menge Burgervarianten, darunter Falafel-, Chicken- und Veggieburger. Kaan weist darauf hin, dass seine Paddys bis auf eine Ausnahme 180 Gramm auf die Waage bringen und er die Käsesauce selbst zubereitet. Hinzu kommen unter anderem Chicken Wings, Chicken Nuggets, Schnitzel, Currywurst und Pommes sowie Getränke.

Auf die Frage, ob er für ein Interview bereit ist, schaut er kurz auf die Uhr. Es ist 12, und er meint vorausschauend, dass es am Imbiss gleich voll und drinnen hektisch werden kann. Keine fünf Minuten später sind aus den zwei Kunden zehn geworden, die sich an die beiden Stehtische stellen oder vor dem Tresen stehen bleiben und warten, um ihr Essen mitzunehmen. Dass es wenige Minuten dauert, bis das Gewünschte fertig ist, wird in Kauf genommen. „Dafür wird es frisch zubereitet“, merkt einer der Kunden an, der hier seine Mittagspause verbringt. Zwischendurch klingelt immer wieder Aydemirs Handy, kommen Bestellungen per WhatsApp herein. Diverse Anfragen von Kunden lassen den Bellheimer derzeit über einen Lieferservice nachdenken. Buchen kann man ihn bereits für Veranstaltungen aller Art, Firmenfeiern etwa und sonstige Events.

Aydemir hat sich, nachdem er nach eigenen Angaben erste Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt hat, erst kürzlich selbständig gemacht. Den Imbiss betreibt er zusammen mit seiner Frau und seinem Nachbarn. „Es ist eigentlich ein Familienbetrieb.“ Der ist von Montag bis Freitag von 11.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Für Bestellungen und Buchungen ist Kaan erreichbar unter Telefon 0176 20413579.