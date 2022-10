Bis Mitte April gab es in der Ottstraße 3-5 in Wörth „Tee&Mehr“, ehe Verena Borger-Cambeis ihr Geschäft nach 26 Jahren aus verschiedenen Gründen schloss. Jetzt hat in diesen Räumlichkeiten Manuela Wöschler ihren Friseursalon „Hairstyle by Manuela“ eröffnet.

Ihren Friseursalon führte Wöschler seit Mai letzten Jahres in der Ludwigstraße. „Hier habe ich viel mehr Platz und die Toiletten sind auch im Erdgeschoss“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Eine Kundin hört zu und wirft ein: „Und ich habe einen Parkplatz hinter dem Haus für drei Stunden, was bei meiner Frisur sehr wichtig ist und brauche keine Angst wegen eines Strafzettels haben.“

Die aus Hagenbach stammende Friseurmeisterin hat noch eine Friseurmeisterin, eine Friseurin und eine Mitarbeiterin, die hauptsächlich für die Kosmetikanwendungen zuständig ist, beschäftigt. Ihre eigenen Spezialgebiete sind Typberatung, stylische Haarschnitte und typverändernde Coloration unter Anwendung der Dr.-Kurt-Wolf-Produkte sowie Permanent Make-up und Tattoo.

„Ich möchte mir für den einzelnen Kunden viel Zeit nehmen und auf seine Wünsche und Vorstellungen eingehen, denn der Friseurbesuch soll eine kleine entspannte Auszeit vom Alltag sein“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Info

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr, Telefon 07271 5009286 , www.hairstylebymanuela.de