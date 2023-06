Der Germersheimer Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat eine neue Leitung. Neue Dekanin ist Silvia Hansen-Schirra, Lehrstuhlinhaberin am Arbeitsbereich Englische Sprach- und Übersetzungswissenschaft. Neue Prodekanin ist Renata Makarska, Lehrstuhlinhaberin am Arbeitsbereich Polnisch. Die reguläre Amtszeit von Dekanin und Prodekanin beträgt drei Jahre. Silvia Hansen-Schirra hatte zuvor das Amt der Prodekanin inne. Vorgängerin im Amt der Dekanin war Dilek Dizdar. Neu am FTSK ist ebenfalls, dass Studierende hier seit dem laufenden Sommersemester den Bachelor of Arts Translation studieren können. „Translation“ als der Oberbegriff für Übersetzen und Dolmetschen bezeichnet zwei der zentralen Kernkompetenzen, die am FTSK vermittelt werden. Der neue Studiengang berücksichtigt aktuelle Entwicklungen des Berufsfelds – etwa im Kontext von Digitalisierung und Sprachtechnologien. Studierende können aus insgesamt zwölf Studiensprachen wählen: Arabisch, Deutsch (als Fremdsprache), Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Außer Englisch, Deutsch (als Fremdsprache) und Französisch können alle angebotenen Sprachen ohne Vorkenntnisse studiert werden. Der Studiengang qualifiziert sowohl für Berufe in der Sprachindustrie als für weiterführende Master-Studiengänge, etwa für den Master of Arts Translation, der im kommenden Wintersemester am FTSK startet und mit vier umfassenden Studienschwerpunkten zur Vertiefung der Kompetenzen im Bereich Übersetzen und Dolmetschen aufwartet. Die Bewerbungsfrist für beide Studiengänge hat begonnen und endet am 1. September.