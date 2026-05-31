Die Erlöse aus den Festveranstaltungen des CDU-Stadtverbands Hagenbach kommen regelmäßig gemeinnützigen oder öffentlichen Projekten zugute. Mit einer Materialspende in Höhe von rund 3300 Euro konnte nun die Küche der Grillhütte modernisiert werden. Die bisherigen Holzmöbel, die teilweise bereits aufgequollen und stark beansprucht waren, wurden durch neue und langlebige Edelstahlmöbel ersetzt. Angeschafft wurden ein Arbeitsschrank, ein Wandschrank sowie eine Doppelspüleinheit – jeweils mit praktischen und verschließbaren Schiebetüren. Damit konnte der Küchenbereich funktional und optisch deutlich aufgewertet werden. Unterstützt wurde dies durch den städtischen Bauhof, der den Arbeitsbereich frisch gestrichen und die Elektroinstallation inklusive Steckdosen auf den neuesten Stand der Technik gebracht hat.

„Es freut uns, dass wir mit den Erlösen unserer Veranstaltungen wieder etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit beitragen konnten“, erklärt der CDU-Stadtverband Hagenbach. Die Grillhütte werde regelmäßig für Geburtstage, Hochzeiten, Vereinsfeste und weitere Veranstaltungen genutzt und sei nun pünktlich zur bevorstehenden Festsaison wieder bestens ausgestattet.