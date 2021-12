Dank der Zusammenarbeit mit DB Regio Bus Mitte GmbH, die vor ein paar Monaten eine Niederlassung in Kandel eröffnet hat und deswegen über ausgezeichnete Ortskenntnisse verfügt und der tatkräftigen Unterstützung durch Klaus Hölderich von der Kreisverwaltung Germersheim ist es gelungen, dass Kandel zum 13. Dezember mit dem Fahrplanwechsel einen attraktiven ÖPNV für das Gewerbegebiet „Horst“ in Minderslachen anbieten kann.

So wird das Gewerbegebiet statt viermal 22-mal am Tag angefahren, wofür drei neue zunächst provisorische Haltestellen für kürzere Fußwege zu den Arbeitsplätzen geschaffen wurden: Haltestelle „Minderslachen Horstring“ im Westen auf Höhe der Metzgerei Freier, Haltestelle „Gewerbegebiet Horst“ in der Mitte auf Höhe der Drehleiter-Werkstatt und Haltestelle „Industriestraße“ im Osten auf Höhe der Lackiererei Großglaus. Die Anfahrt des Gewerbegebietes erfolgt über die Bahnhöfe Kandel und Rheinzabern, sowie ganz neu organisiert vom Bahnhof Winden in Richtung Minderslachen. Die Mehrfahrten sind auf eine Optimierung der Fahrtrouten zurückzuführen und werden zunächst für ein halbes Jahr angeboten, um die Nachfrage abzuwarten.

Info



Viele weitere Fahrplanänderungen - auch Fahrtrouten, Busliniennumern - rund um Kandel werden seit Mitte Dezember eingesetzt. Bitte vor Fahrtantritt über www.vrn.de die Fahrtrouten checken.