Mit der Aushebung von Gräbern auf dem Kandeler Friedhof hat der Stadtrat jetzt die Firma Anselmann aus Weyher beauftragt. Seit 1995 wurden die Arbeiten von der Kandeler Bestattungsfirma Mächerle ausgeführt, die jedoch kein neues Angebot hierfür abgab. Vier Firmen aus der Region waren angeschrieben worden, so Beigeordneter Michael Gaudier (CDU). Auch in einer Nachbargemeinde habe man mit der Firma Anselmann, die das preisgünstigste Angebot eingereicht hatte, gute Erfahrungen gemacht. Die Kosten für die Aushebung durch das Baggerunternehmen werden den Angehörigen der Verstorbenen in Rechnung gestellt.