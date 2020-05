Eigentlich hätten die Bauarbeiten für den neuen Penny-Markt am nördlichen Ortsausgang an der Zeiskamer Straße auf dem ehemaligen Wetzka-Gelände bereits begonnen werden sollen. Aber dem ist nicht so. Es habe unter anderem noch genehmigungsrechtliche Probleme gegeben, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Als Beispiel nennt er auch einzuhaltende Abstände zur geplanten Trasse der Westspange. Zudem müssten eine stärkere Stromleitung und ein Trafo installiert werden. Penny plant einen neuen Markt mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern, der früheren Angaben zufolge nach etwa einem halben Jahr Bauzeit fertig sein soll. Der alte Markt an der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung Knittelsheim soll aufgegeben werden. Penny machte auf Anfrage keine Angaben zu den Verzögerungen.