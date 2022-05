Nach dem Beitritt zweier neuer Mitglieder zählen die Naturführer Pfalz nun 25 ordentliche und fünf Fördermitglieder. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung in Kandel mitgeteilt. Geführt wird der Verein von der Vorsitzenden Heidrun Knoch, ihrer Stellvertreterin Gerlinde Pfirrmann, der Kassenführerin Michaela Stöhr, Schriftführerin Ute Seitz und den Beisitzern Johanna Thomas-Werling und Norbert Rapp. Im vergangenen Jahr haben 1153 Gäste an 88 Naturführungen und Exkursionen teilgenommen, hieß es. Für dieses Jahr haben die aktiven Naturführer, Rheinpark- und Biosphären-Guides wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Fast das ganze Jahr über können Natur- und Kultur-Interessierte mit den Guides im Bienwald, in den Rheinauen, am Hardtrand und im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen auf Tour gehen. Ob zu Fuß, mit dem Rad, bei einer im Kalender ausgeschriebenen Tour oder ganz individuell mit der eigenen Gruppe und ihrem Wunschthema. Immer werde den Gästen auf unterhaltsam und genussvoll Wissenswertes über die Natur- und Kulturlandschaft in der Pfalz vermittelt.

Info



www.naturfuehrer-pfalz.de, post@naturfuehrer-pfalz.de