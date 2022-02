Auf Prunksitzungen und vieles mehr müssen die Fans der Kandeler Bienwald Karnevalsgesellschaft (BiKaGe) bekanntlich auch in diesem Jahr verzichten. Aber ganz „ohne“ will man die Kampagne nun doch nicht ausklingen lassen. Deshalb haben sich die Elferräte etwas einfallen lassen. Wer sich überraschen lassen möchte, der kann am kommenden Samstag, 26. Februar, um 11.11 Uhr am „Plätzl“ seinen Spaß haben. Musikalisch gestaltet wird die Elferratsaktion von der Band „Speetschicht“. Außerdem wurde ein digitaler Beitrag produziert, der demnächst auf allen Social-Media-Kanälen der BiKaGe (Homepage, Facebook und Instagram) abrufbar sein soll. fh