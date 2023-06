Nächtliche Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Germersheim erfordern ab Montag, 12. Juni, eine Sperrung der Strecke von Wörth Bahnhof bis Germersheim. Die Stadtbahnen der Linien S51 und S52 können den Streckenabschnitt von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, sowie von Freitag, 23. Juni, bis Mittwoch, 28. Juni, jeweils im Zeitraum von 20.15 bis 3.45 Uhr nicht befahren. Busse ersetzen die Stadtbahnen in den genannten Zeiträumen, teilt das Verkehrsunternehmen mit.