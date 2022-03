Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte ein BMW-Fahrer auf der A65 eine Vollbremsung durch. Dabei schleuderte er und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Der Unfall ereignete sich am Montag um 10.20 Uhr. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der A65 von Landau kommend auf der Überholspur in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Kandel-Süd scherte plötzlich ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur aus. Er erkannte den BMW zu spät, wechselte jedoch sofort wieder auf die rechte Fahrspur zurück. Der BMW-Fahrer machte zeitgleich eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte ebenfalls nach rechts. Hierdurch drehte sich sein Fahrzeug und stieß in der Drehbewegung mit dem Heck gegen den Peugeot. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.