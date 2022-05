Ende 2021 stand erst das Auto eines Arztes an der Klinik Bad Bergzabern in Flammen. Am Neujahrstag 2022 brannte dann ein Wäschecontainer im Bereich der Notaufnahme der Asklepiosklinik Kandel. Drei Mitarbeiterinnen erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Klinikbetrieb wurde zudem gravierend beeinträchtigt, unter anderem konnte Operationssäle nicht mehr genutzt werden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage gegen einen 43-jährigen Mann erhoben. Ihm werden Brandstiftung, schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Mehr dazu lesen Sie hier