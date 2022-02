„Die BiKa-Narre sinn erwacht. Im Museum isch jetzt Fasenacht.“ Mit diesem Motto ist die Bienwaldkarnevalsgesellschaft Kandel (BiKaGe) in die Kampagne 2022 gestartet. Da war man noch hoffnungsfroh, zumindest einige größere Veranstaltungen auch in der Bienwaldhalle anbieten zu können. Und dazu hätte die Narrenschar natürlich ein Prinzenpaar gebraucht.

Mit ihrer närrischen Hoheit, Prinzessin Anja I. und ihrem Prinzgemahl Benjamin I., hatte man schon früh Kontakt aufgenommen, so dass sich die beiden still und leise auf ihre Aufgabe am närrischen Hofe vorbereiten konnten. Benjamin, mit bürgerlichem Namen Eck und von Beruf Gärtnermeister im Badischen, wusste da schon, was auf die beiden zukommen würde. Denn der „waschechte Pfälzer mit leichter badischer Sprachfärbung“ gehört schon seit 2008 zu den Aktiven der BiKaGe, war Jung-Elferrat, kümmert sich um den Blumenschmuck, die Orden und auch um die Pflege des Archivs bei der BiKaGe. Daher wohl auch die Anspielung aufs „Museum“. Seit einiger Zeit gehört er auch zum Elferrat der Kandeler Fasenachter.

Eigentlich war es da ja nur eine Frage der Zeit, wann man auf ihn und seine Frau Anja zukommen würde. Kurz vor Ostern vergangenes Jahr suchte die BiKaGe ein neues Prinzenpaar, denn die bisherigen närrischen Hoheiten Christine I. und Peter II. wollten nicht noch eine Kampagne dranhängen. Anja und Benjamin Eck sagten zu, bereiteten sich auf ihre vielfältigen Aufgaben und auf das höfische Zeremoniell vor. Kleidung, Zepter und Krone waren zu beschaffen, eine Rede für die Inthronisation und die Prunksitzungen musste geschrieben werden. Da hoffte man ja noch auf eine „richtige“ Kampagne, auf Rathaussturm und Saalfasenacht.

Doch es sollte wieder anders kommen, als es sich die Tollitäten ausgedacht hatten. Prinzessin Anja I., im Zivilberuf bei einer Bank im Badischen beschäftigt, und gebürtige Kandelerin vom „Burchenring“, hatte bisher immer in der zweiten Reihe gestanden, half mit, wo sie konnte, wollte diesmal „mittendrein statt nur dabei“ sein. In die Zeit der Kampagnenvorbereitung fiel auch der Bau ihres Hauses im Neubaugebiet „K2“. Dass hier Prinzessin Anja I. und Prinz Benjamin I. zusammen mit ihrem Sohn Anton wohnen, ist nicht zu übersehen!

In ihrem bisherigen „bürgerlichen“ Leben begeisterten sie sich vor allem für Urlaube in südlichen Gefilden, vor allem auf spanischen Inseln. In ihrer Proklamationsrede verrieten sie: „Mallorca hämmer meischtens im Visier, die Buchde und Küschde machen uns am meischte Plesier!“ Nun, darauf müssen sie jetzt wohl noch etwas warten, denn die Pflichten rufen. Denn „ganz unterkriegen lassen“ wollen sich die Aktiven der Kandeler BiKaGe selbst vom Coronavirus nicht. Geplant sind um die Fasenachtszeit herum einige kleinere Aktionen, auf die man sich schon jetzt freuen darf. Und das närrische Fußvolk soll jeweils rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt werden, haben die beiden fest versprochen.