Unter Leitung von Matthias Wolf lädt der Musikverein „Harmonie“ zum Muttertagskonzert ein. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet regulär zehn Euro, für Schüler gibt es eine Ermäßigung auf sieben Euro. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. Mai ab 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle statt.