Offene Bühne mit Improvisationstheater und Live-Musik: Die Stadt Kandel nimmt am Freitag, 20. Mai , am Kultursommer Rheinland-Pfalz teil. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Saubrunnen in ein kleines Amphitheater. Die Künstlergruppe „rurreal“ hat es sich gemeinsam mit der Stadt Kandel zur Aufgabe gemacht, öffentliche und geschichtsträchtige Orte wiederzubeleben.

Schon am Nachmittag findet von 16 bis 16.30 Uhr ein Kinderprogramm statt. Nadine Scherrer und Simone Mitzner präsentieren „Der Schusch und der Bär“, eine Geschichte mit Musik. Um 17.30 Uhr wird die „Open Stage“ mit Grußworten eröffnet, bevor um 18 Uhr das Abendprogramm beginnt. Die Gäste werden mit Musik, Zauberei und Theater unterhalten. Die Aftershow beginnt um 21 Uhr mit „Modisch“, einer Mischung aus handgemachten Beats und künstlicher Intelligenz.