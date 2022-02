„Wir haben auf Tesla und AMD gesetzt!“, berichtet Nils Altmann. Zusammen mit Gent Baldedaj, Abdulaziz Al-Surabi und Rathusan Raventhiran, die ebenso wie er die dreizehnte Jahrgangsstufe am Goethe-Gymnasium Germersheim (GGG) besuchen, ist er Kreissieger beim europaweit ausgetragenen Planspiel Börse 2021 der Sparkasse. Die Urkunde für den Erfolg überreichte Julien Frey von der Sparkasse Germersheim-Kandel stellte dem Team „Gidderbox“ ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro in Aussicht. Schulleiterin Ariane Ball und Dirk Wippert, der Planspiel- Börse-Beauftragte des GGG, freuten sich mit den Börsenexperten, die sich von Oktober 2021 bis Januar 2022 ein gewinnbringendes Depot aufgebaut hatten.

Selim Dilmen, Maxim Vollmer und Youness Anakhli (MSS 12) wiederholten ihren Vorjahreserfolg als Team „HUgang“und belegten den dritten Platz in der Kreiswertung; dafür erhielten sie 75 Euro.

Im Kreis Germersheim hatten sich die zwei Teams gegen viele andere Gruppen durchgesetzt. Alleine vom Goethe-Gymnasium hatte sich mehr als 100 Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Gruppen beteiligt. Das Spiel für die Jahrgangsstufen 8 bis 13, das in Teams mit mindestens zwei Mitgliedern ausgetragen wird, startete für jede Gruppe mit einem virtuellen Kapital von 50.000 Euro. Ziel war es, dieses Kapital sinnvoll und nachhaltig zu investieren und so die Chancen und Risiken der Börsenwelt kennenzulernen. Das GGG steht nach eigenen Angaben mit den Erfolgen von „Gidderbox“ und „HUgang“ bereits im fünften Jahr in Folge auf der Gewinnerliste.