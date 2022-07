Schüler sind erfolgreich mit dem Solarboot über See gefahren. Warum die Regatta auf dem Epplesee ein ganz besonderes Schulprojekt war.

Dass sie mit „TuN“ (Technik und Naturwissenschaften) genau das richtige Wahlpflichtfach ausgewählt haben, da sind sich die Siebtklässler Levi, Luca, Jannis, Noel und Leon so ziemlich sicher. Das liegt vermutlich nicht nur an ihrem Lehrer Max Wagner, der an der Realschule plus in Kandel in diesem Schuljahr zugleich eine siebte Klasse leitet. Aber das mit dem Wahlpflichtfach, in dem 12 Mädchen und Jungen sitzen, das gehört zu den Dingen, die auch dem Lehrer selbst gehörig Spaß machen. Denn da wird gehämmert und gesägt, gebohrt und geschraubt.

Der Umgang mit Werkzeugen und die Arbeit im Werkraum macht den Schülern auch Spaß. Zumal es etwas anderes ist, als für viele übrige Fächer einfach so im Klassenzimmer zu sitzen. Ähnliches gilt für andere Wahlpflichtfächer, die angeboten werden. Wenn dann noch eine Projektarbeit ansteht, ist die Motivation ganz besonders hoch. So wie jetzt, als das Solarboot umgebaut und startklar gemacht werden musste. Die eigens hierfür geplante AG musste zwar wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dafür fand aber, nach zweimaliger Absage, jüngst die „Solarboot-Regatta 2022“ auf dem Epplesee in Neuburg statt. Das Boot der Realschule plus Kandel, das auf den Namen „Sonnenfänger“ getauft worden war, wurde von den Mitgliedern der Solar-AG souverän gesteuert.

Im Sprint und Slalom zum Sieg

Gleich drei Aufgaben waren zu bewältigen. Beim Sprint fuhr man um eine Wendeboje, gleich mehrere waren beim Slalom zu umfahren. Schließlich ging es noch auf die Langstrecke. Hier war es gut, einen zweiten Mann an Bord zu haben, der sich um den Zielwurf vom Boot aus kümmerte. Der Solar-Katamaran „Sonnenfänger“ mit der Zwei-Mann-Besatzung zeigte sich als sehr wendig und recht schnell. Am Ende war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Unter den Augen der rund 200 begeisterten Zuschauer, dabei waren Eltern und Freunde der neun Teams, die an den Start gegangen waren, bewiesen die selbstgebauten Solar-Boote ihre Qualität. Das Pädagogische Landesinstitut, für das Patrick Himpel die Veranstaltung organisierte, hatte vergleichbare Motoren geliefert, aber auch Solarpanels und den Akku zur Verfügung gestellt. So waren die Antriebe der Boote technisch und leistungsmäßig vergleichbar.

Die ganze Aktion ging übrigens, so berichtet uns Fachberater Patrick Himpel, aus einer Veranstaltung der Lehrerfortbildung hervor. Drei Jahre lang bildeten sich interessierte TuN-Lehrkräfte aus ganz Rheinland-Pfalz fort und beschäftigten sich mit Solarenergie und bauten schließlich Boote. Während einige komplette Eigenbauten vorstellten, setzten andere auf vorhandene Rümpfe, die umgebaut wurden. Patrick Himpel, der eigentlich Realschullehrer für Mathematik und Musik ist – wir erreichen ihn gerade bei einer Chorprobe –, war vor Jahren auf die Idee für diese Fortbildung gekommen. An der Mosel konnte er ein Rennen mit ferngesteuerten Solarbooten beobachten. Das müsste doch eigentlich auch mit einer Besatzung möglich sein. Beim PL in Speyer stieß er damit offene Ohren (eine „coole Idee“), so dass die Fortbildung gestartet werden konnte.

Südpfalz stark vertreten

Dass die Südpfalz recht stark vertreten war, beweist auch die Siegerliste. Nach dem Boot „Sonnenfänger“ der RS+ aus Kandel belegte „Traship“ der Richard-von Weizsäcker Realschule plus Germersheim den zweiten Platz vor der „Lila Limette“ aus Mendig. Weitere Boote aus der Südpfalz kamen von den Realschulen plus aus Bad Bergzabern und Edenkoben. Am Ende der Veranstaltung durften die Schüler nicht nur die Erinnerung an ein tolles Projekt und einen spannenden Wettkampf mit nach Hause nehmen. Landrat Fritz Brechtel stellte auch Geldpreise zur Verfügung. Die „Sonnenfänger“ aus Kandel wollen auf jeden Fall an ihrem Boot weiterarbeiten und sich noch intensiver mit der Nutzung der Solarenergie befassen. Motiviert sind sie jetzt gleich doppelt.