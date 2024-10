Am Mittwochvormittag wurde im Bereich der Polizeiinspektion Wörth der Verkehr kontrolliert. Dabei wurden von Beamten 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese richten sich gegen Verkehrsteilnehmer, die verbotswidrig ein elektronisches Gerät benutzten oder nicht angeschnallt waren, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem hätten einige Fahrer das Haltgebot am Stoppschild missachtet.