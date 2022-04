Ein beliebtes Ausflugsziel ist die große Modellbahn im Zeughaus. Normalerweise hat sie stets am ersten Sonntag des Monats geöffnet. Doch an Ostern gibt es eine Ausnahme: Am Ostermontag, 18. April, sind die Modellzüge von 14 bis 18 Uhr unterwegs.

Die Monate des Lockdowns wurden von den Vereinsmitgliedern der Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde Germersheim genutzt, um weiter an der Anlage zu werkeln: So ist nun unter anderem ein bunter Kirmesplatz zu sehen. Die Miniaturwelt mit Städten, Sehenswürdigkeiten wie dem Hambacher Schloss und dem Trifels, Bahnhöfen und Straßen zählt zu den größten im Südwesten Deutschlands. Sie wird von den Vereinsmitgliedern aufwendig gepflegt und stets erweitert.

Für Besucher ist die Anlage in der Regel immer am ersten Sonntag des Monats geöffnet. Nach Ostern ist der erste Besuchstag regulär wieder am Sonntag, 1. Mai. Der Eintritt ist am rechten Gebäudeflügel des Zeughauses möglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder unter 11 Jahren zahlen 2 Euro.

Info

Weiteres gibt es im Internet www.modellbahnfreunde-germersheim.de. Beim Besuch gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen. bja

AUSFLUGSTIPP

