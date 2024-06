Die Außenspiegel mehrerer Autos wurden am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr von einem Unbekannten abgetreten. Die beschädigten Wagen waren der Polizei zufolge in der Tullastraße geparkt. Der Täter konnte zwar noch von einem Zeugen gesehen werden, verschwand aber dann in der Dunkelheit. Er soll nach Zeugenangabe einen hellen Kapuzenpullover getragen haben. Weitere Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.