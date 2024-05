Die SPD Südpfalz hat am Sonntag der Martini-Preis 2023 an den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments und Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz verliehen. Zahlreiche Gäste waren zu der Feier für „Mister Europa“ in der Bienwaldhalle Kandel gekommen. Der Martini-Preis wird seit 1988 an Menschen verliehen, die sich für die Demokratie, die politische Kultur und um Wahrhaftigkeit im politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben verdient gemacht haben.