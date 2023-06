Der Malteser Hilfsdienst sucht für sein neues Projekt gegen Einsamkeit Seniorinnen und Senioren, die mehr Kontakt zur jüngeren Generation möchten. Sie können sich an eine junge Familie vermitteln lassen und mit ihr Zeit verbringen. Das Konzept richtet sich vor allem an ältere Leute, deren Enkelkinder schon erwachsen sind oder weit weg wohnen, aber auch an Personen, die gar keine Enkelkinder haben. Die Teilnehmenden werden im Vorfeld geschult und auch danach vom Verein unterstützt. Interessierte können sich sowohl als Paar als auch als Einzelperson melden. Die Treffen finden einmal in der Woche statt. Es werden auch junge Familien gesucht, die sich Leihgroßeltern vorstellen können.

Ein Infoabend findet am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr in der Lindenstraße 5 in Hatzenbühl statt. Bei Interesse kann man sich bei Marion Karl anmelden, telefonisch unter 015117617417 oder per Mail an Marion.Karl@maltester.org.