Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Rheinzabern liegen mehrere Baggerseen. An manchen ist der Kiesabbau bereits eingestellt, an anderen wird noch gefördert. Deshalb beschäftigte sich der Ortsgemeinderat in letzte Zeit wiederholt mit der Möglichkeit, schwimmende Photovoltaikanlagen auf Seen zu installieren.

Um für notwendige Beschlüsse im Gemeinderat besser über dieses Thema informiert zu sein, kam auf Einladung der Ortsgemeinde ein Mitarbeiter der „BayWa r.e. Power Solutions GmbH“