Ab Montagabend meldete ein Mitarbeiter des Forstamtes, dass insgesamt 40 Säcke Mineralwolle an zwei Orten im Bienwald abgelegt worden seien. Die Säcke tragen die Aufschrift „Mineralwolle KMF - kann Krebserkrankungen hervorrufen!“. Sie wurden an zwei Örtlichkeiten im Bienwald abgehend von der K15 und der K18 gefunden. Die Kreisverwaltung Germersheim wurde wegen der fachgerechten Entsorgung in Kenntnis gesetzt. Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Landau in Verbindung zu setzen.