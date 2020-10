520 Gewinne mit einem Gesamtwert von zirka 15.000 Euro warten hinter den Türchen des Adventskalenders des Lions Club Wörth-Kandel. Seit Samstag kann der Kalender in vielen Geschäften, Schulen, Kindergärten und in den Geschäftsstellen der Sparkasse sowie der VR-Bank Südpfalz in den Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim, Kandel und der Stadt Wörth für 5 Euro gekauft werden. Der Erlös der Verkaufsaktion kommt Vereinen, kulturellen und sozialen Projekten aber auch Menschen, die sich in Not befinden, zugute. An jedem Tag im Advent können eine Vielzahl von Preisen gewonnen werden. Der Hauptpreis, ein Gutschein im Wert von 1000 Euro, wird am 24. Dezember verlost. Die über 500 Gewinne, Gutscheine und Sachpreise werden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Jeder Kalender hat eine eigene Nummer. Die ausgelosten Gewinnnummern der Kalender werden ab dem ersten Advent, täglich, in der RHEINPFALZ veröffentlicht. Darüber hinaus kann man die Gewinnnummern auf der Homepage des Club unter www.lionsclub-woerth-kandel.de abrufen. Der Verkauf der Kalender endet am 27. November.