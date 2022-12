Der Lions Club Wörth-Kandel hat 1500 Euro an den Naturschutzverband Südpfalz (NVS) überwiesen. Der NVS fördert den nachhaltigen Schutz sowie die Pflege der Natur und der freien Tier- und Pflanzenwelt in der Region. Die Spende dient der Arterhaltung von Amphibien im Bienwald, die durch die außergewöhnlichen Trockenzeiten in den vergangenen Jahren in ihrem Bestand stark gefährdet sind.