Gutes Tun und gewinnen – so das Motto, unter dem der Lions Club Wörth-Kandel auch in diesem Jahr seinen Adventskalender vertreibt. Ab Samstag, 15. Oktober, ist der Kalender zum Preis von 5 Euro in über 80 Geschäften, Arztpraxen, Banken und Verwaltungen in den Verbandsgemeinden Kandel und Wörth erhältlich. Jeder der 5500 Adventskalender ist ein Los und trägt eine individuelle Losnummer. Mit dem Erlös aus dem Adventskalender-Verkauf 2021 in Höhe von 19.500 Euro hat der Club seit Anfang dieses Jahres viele Einrichtungen und Organisationen vor Ort unterstützt. Als Auftakt der Adventskalender-Aktion wird ein Verkaufs- und Infostand am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, Hauptstraße 102 (vor Brillen Hammer) aufgebaut. Lions-Mitglieder werden den Adventskalender verkaufen und freuen sich auf Gespräche mit Interessierten.

Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verstecken sich über 520 Gewinne, die regionale Unternehmen gespendet haben. Darüber hinaus gibt es wieder 4 Sonderpreise im Wert zwischen 150 und 250 Euro und 2 Hauptgewinne (ein iPad und einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro). Insgesamt haben die Gewinne einen Wert von rund 15.600 Euro.

Letzter Verkaufstag ist Sonntag, 27. November. Danach findet die Verlosung der über 520 Gewinne unter notarieller Aufsicht statt. Die Tagesgewinnnummern werden ab 1. Dezember am jeweiligen Tag (außer sonntags) in der RHEINPFALZ und auf der Homepage vom Lions Club Wörth-Kandel (www.lionsclub-woerth-kandel.de) bekannt gegeben.