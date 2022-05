„Ohne Deeskalation drohen ein jahrelanger Krieg und weitere tausende Opfer“. Dieser Meinung ist Benjamin Engelhardt, Kreisverband Germersheim Die Linke, zum Kommentar „Linke Luftschlösser“ von Michael Schwab in der GERMERSHEIMER RUNDSCHAU, erschienen am 16. Mai. Die Kritik an der Eskalationspolitik wächst laut Engelhardt. In Umfragen lehnten 40 Prozent der Befragten Waffenlieferungen ab, den offenen Brief an Kanzler Scholz haben bisher mehr als 250.000 Bürger unterzeichnet.

Die Linke setzt sich Engelhardt zufolge für humanitäre Hilfe und Diplomatie ein. Diplomatische Mittel seien bislang nicht ausgeschöpft worden. Als Alternative zu Waffenlieferungen sieht Die Linke nicht die Kapitulation, sondern stellen die Perspektive einer Neutralität der Ukraine nach österreichischem Vorbild als Brücke zwischen West und Ost zur Diskussion. Zudem warne die Partei vor den sozialen Folgen von Aufrüstung, Krieg und Sanktionen. Die Eskalationsspirale „verschärft die soziale Spaltung in Deutschland und Europa sowie die Armut und den Hunger in der Dritten Welt“, endet Engelhardt.