In Leimersheim hat die CDU bei der Ortsgemeinderatswahl kräftig zugelegt: Sie baute ihre absolute Mehrheit um 11,2 Prozentpunkte auf 67,3 Prozent aus. 13 von 20 Sitzen im Rat sind den Christdemokraten, die mit Matthias Schardt auch den Bürgermeister stellen, somit sicher. Die SPD kommt nur noch auf 19,6 Prozent (minus 4,5) und damit auf vier Mandate. Die Grünen büßen noch mehr Wählerstimmen ein und landen bei 13,1 Prozent (minus 6,7) – drei Sitzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,4 Prozent.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

