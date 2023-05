Stammbeschäftigte haben sich am Mittwoch im Lastwagenwerk bei einer Gewerkschaftsaktion mit Leiharbeitern solidarisiert. Die IG Metall fordert derzeit in einer bundesweiten Verhandlungsrunde mit den Leiharbeitgeberverbänden eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro für Leihbeschäftigte. Spontan hätten sich etwa 200 Arbeitnehmer an der Aktion beteiligt, sagte Ralf Köhler, erster Bevollmächtigter der IG Metall Landau, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Aber man werde wohl „noch etwas nachlegen und kreativer werden müssen“, sagte er mit Blick auf die Verhandlungen. Dabei sei eine Botschaft wesentlich: Die Forderung richte sich formal gegen die Leiharbeitsunternehmen, „aber bezahlen müssen es die Betriebe, bei denen die Leiharbeiter beschäftigt sind“.

In den vergangenen Monaten habe man schon erreicht, dass die Leiharbeiter von der Tariferhöhung profitieren, so Köhler. Außerdem seien für materielle Regelungen für Weihnachts- und Urlaubsgeld und ein Bonus für Gewerkschaftsmitglieder festgelegt worden.