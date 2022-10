Standortleitung und Betriebsrat haben sich darauf geeinigt, ab Dezember 2022 weitere 100 im Mercedes-Benz Werk beschäftigte Zeitarbeitnehmer in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Das teilte die Daimler Truck AG am Mittwochnachmittag mit.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass damit in den vergangenen zehn Jahren über 1800 Zeitarbeitnehmer im Lastwagenwerk fest eingestellt worden seien. Die Belegschaft im Werk Wörth werde nun unter anderem in den Bereichen Chassismontage, Fahrerhausinnenausbau, Endmontage sowie in Vormontage-Bereichen verstärkt.

Außerdem kündigte das Werk an, im Oktober 2022 weitere rund 100 Stellen öffentlich auszuschreiben. Im Schwerpunkt werden Mitarbeitende aus den Bereichen Kfz-Mechatronik, Kfz-Elektriker sowie Kfz-Mechaniker gesucht. Die Ausschreibungen werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Der Standortverantwortliche für das Werk Wörth, Andreas Bachhofer, wird damit zitiert, dass damit allein 2022 rund 250 Zeitarbeitende fest eingestellt worden seien. Die Nachfrage nach Lastwagen sei weiterhin hoch, das Werk in Wörth sehr gut ausgelastet, so Bachhofer.

Die Übernahme von Leiharbeitern und die Ausschreibung weiterer Stellen seien zentrale Forderungen der Verhandlungen, so der Betriebsratsvorsitzende Thomas Zwick. Arbeitgeber und Betriebsrat hatten zum Produktionsstart des eActros im Oktober 2021 eine Zukunftsvereinbarung unterzeichnet. Es sei immer wichtig, dass man den Menschen langfristige Perspektiven bieten könne, so Zwick, „sei es durch eine unbefristete Übernahme oder durch die Möglichkeit des Direkteinstiegs in ein festes Arbeitsverhältnis“. Zugleich werde die Stamm-Mannschaft entlastet.