Die CDU wurde für jahrelange Aufbauarbeit belohnt. Die AfD hat ihren folgenlosen Erfolg den Grünen zu verdanken.

Das war in zweierlei Hinsicht denkbar knapp. Einmal hat Martin Brandl (CDU) mit 50 Prozent nur so knapp wie möglich den Durchbruch schon im ersten Wahlgang geschafft. Das ist angesichts des großen Bewerberfelds trotzdem ein Erfolg. Immerhin sechs Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Der jahrelange Anlauf hat sich für Brandl und die CDU also ausgezahlt.

Allerdings hat AfD-Kandidat Bernd Schattner nur knapp den Einzug in die Stichwahl verpasst. Er konnte mit 17,5 Prozent den SPD-Kandidaten Ziya Yüksel (13,7 Prozent) auf den dritten Platz verweisen. Diesen – wenn auch folgenlosen – Erfolg hat die AfD auch den Grünen zu verdanken. Diese haben eine völlig aussichtslose, politisch unerfahrene Frau ins Rennen geschickt. Barbara Christina Merz hat mit Sicherheit Stimmen auf sich gezogen, die sonst dem SPD-Mann Yüksel zugefallen wären. Auch das ist beachtlich. Denn von einer Partei, die mit der Parole „Einigkeit gegen Rechts“ in den Europawahlkampf gezogen ist, hätte man auf kommunaler Ebene eine klügere Taktik erwarten dürfen.