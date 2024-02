Nach Jahren im alten Ortskern zieht der Landmarkt Faas nun um an den Ortsrand von Bellheim. Am Samstag, 17. Februar, 12.30 Uhr, wird der Filialverantwortliche Julian Faas in der Blumenstraße die Ladentür abschließen. Am Montag, 19. Februar, wird er die Ladentür am neuen Standort in der Hauptstraße 1d, dem ehemaligen Penny-Markt am Ortseingang von Bellheim aus Richtung Knittelsheim kommend, aufschließen. Dort stehen dann 680 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung (bisher 150) plus ein Lager, eine Außenfläche und rund 100 Parkplätze. Mit dem Flächenzugewinn soll laut Faas auch das Sortiment wachsen; neue Waren wie Pferdepflegemittel und Reitzubehör sollen hinzukommen, die Bandbreite von Produkten soll erweitert werden und die Anzahl der angebotenen Artikel von bisher rund 2000 auf 8000 bis 10.000 Artikel steigen. Angeboten werden unter anderem Lebensmittel, Tiernahrung und -bedarf, Sämereien, Düngemittel, Weidezaun und Holzbrennstoffe. Das alles soll es auch im Online-Shop geben. Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. März, soll der Umzug des Landmarkts Faas dann gefeiert werden, mit besonderen Aktionen und Angeboten und ausgedehnten Öffnungszeiten. Darüber hinaus kündigt Faas für Samstag, 23. März, einen „Beratungstag Tier und Garten“ an, unter anderem mit kostenloser Bodenprobeaktion, Futter- und Pflanzenschutzberatungen.

Info

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 13 Uhr.