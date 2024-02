Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als vier Mal so viel Verkaufsfläche wie am alten Standort wird der Landmarkt in wenigen Wochen haben. Nach dem Umzug übers Wochenende Mitte Februar, soll es Anfang März eine offizielle Einweihungsfeier mit Sonderaktionen geben.

Die Pläne für ein neues Wohngebiet auf dem Gelände des seit geraumer Zeit geschlossenen Penny-Marktes an der Bellheimer Hauptstraße haben sich offensichtlich zerschlagen. Ein Transparent