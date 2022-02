Trotz der hohen Inzidenz von zuletzt knapp 1500 bleibt die Situation in den Kliniken ruhig: „Wir können die Lage beherrschen“, sagte der Intensivmediziner Michael Königs von der Kandeler Südpfalzklinik gegenüber der RHEINPFALZ. „Wir sind gut voll, aber wir müssen keine Patienten ablehnen“, allerdings müsse man „schon jonglieren“. Die Isolierstation in Kandel sei gut gefüllt und schon erweitert worden. Dies sei jedoch nicht unbegrenzt möglich. Denn die größere Sorge gilt derzeit dem Personal: Derzeit sei eine niedrige zweistellige Anzahl an Pflegekräften positiv getestet und deshalb zuhause, so Königs. Eine Arbeitsquarantäne, in der Infizierte dennoch arbeiten gehen, gebe es in der Klinik derzeit nicht.

Stand Freitag waren in der Kandeler Asklepiosklinik 15 Patienten wegen einer Coronainfektion in Behandlung, 10 davon waren männlich, fünf weiblich. Keiner der 15 musste auf der Intensivstation behandelt oder beatmet werden. Das Durchschnittsalter betrug 70,5 Jahre.