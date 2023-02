Seinen 25. Geburtstag feiern konnte im vergangenen Jahr der Verein für Kunst und Kultur (KuKuK) in Kandel. Dem Verein ist es gelungen, in jedem dieser Jahre ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm aufzustellen. So organisiert der Kukuk beispielsweise auch die Konzertveranstaltung „Rock trifft Klassik“ mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz am 18. und 19. März in der Bienwaldhalle, für die noch Karten im Vorverkauf zu beziehen sind (online unter pfalzshow.de/kukuk oder vor Ort im Büro von Südpfalz-Tourismus am Bahnhof in Kandel). Auch mit der Stadt und anderen Vereinen und Einrichtungen arbeitete man immer wieder zusammen.

Nun steht eine Zäsur bevor, nachdem nicht nur die Vorsitzende Gudrun Lind vor längerer Zeit bereits erklärt hatte, nicht wieder für die Vereinsführung zu kandidieren. Auch weitere langjährige Vorstandsmitglieder wollen „altersbedingt“ aufhören. Alle hoffen, wieder einen arbeitsfähigen Vorstand zu bekommen, der im Sinne der Gründungsmitglieder in Kandel das kulturelle Leben der Bienwaldstadt bereichern werden. Gudrun Lind ist nicht nur eine Initiatorin des Kukuk, sondern steht seit dessen Gründung 1997 auch als Vorsitzende an der Spitze des eingetragenen Vereins. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ist geplant für Dienstag, 7. März, 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Kulturzentrums Kandel.